Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Соусник небольшой металлический прекрасно дополнит блюдо с закусками. Это маленькая тарелочка конусообразной формы, выполненная по типу пиалы. Производитель выбирает для изготовления нержавеющую сталь, так как этот материал гарантирует долговечность использования и устойчив к негативному воздействию внешних факторов.
Посуда невысокая, высота стенок достигает 25 мм. При этом для удобного использования предусмотрен большой диаметр 6,7 см. Объем металлической чаши 60 мл. Стиль лаконичный, стенки сверху немного закруглены, что придает товару мягких линий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр67 мм
- Вес0,025 кг
- Объем0,06 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт