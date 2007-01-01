Товар в корзине. Перейти
Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический - фото 1

Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический

Артикул: CH-062-728
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый
Фотография товара Соусник «Эрбосо Реативо» фарфор 50 мл, бирюзовый, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый
Фотография товара Соусник «Шоколад» фарфор 30 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник небольшой металлический прекрасно дополнит блюдо с закусками. Это маленькая тарелочка конусообразной формы, выполненная по типу пиалы. Производитель выбирает для изготовления нержавеющую сталь, так как этот материал гарантирует долговечность использования и устойчив к негативному воздействию внешних факторов.


Посуда невысокая, высота стенок достигает 25 мм. При этом для удобного использования предусмотрен большой диаметр 6,7 см. Объем металлической чаши 60 мл. Стиль лаконичный, стенки сверху немного закруглены, что придает товару мягких линий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр67 мм
  • Вес0,025 кг
  • Объем0,06 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела соусники

Товар в корзине

Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический
Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический
от 60
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают