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Соусник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый - фото 1

Соусник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый

Артикул: CH-062-718
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Соусник «Кунстверк» из фарфора отлично впишется в сервировку стола при выборе классической посуды. Это небольшая по объему чаша, которая вмещает 100 мл. Ее высота 31 мм, диаметр 76 мм.


Форма прямая, стенки ровные с легкой ребристостью, что придает изделию нежность. Товар выполнен в белом цвете, чтобы его можно было легко сочетать с различной по стилю посудой. Производитель сделал акцент на материале, чтобы придать серии особого очарования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр76 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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