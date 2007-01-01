Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Соусник «Кунстверк» из фарфора отлично впишется в сервировку стола при выборе классической посуды. Это небольшая по объему чаша, которая вмещает 100 мл. Ее высота 31 мм, диаметр 76 мм.
Форма прямая, стенки ровные с легкой ребристостью, что придает изделию нежность. Товар выполнен в белом цвете, чтобы его можно было легко сочетать с различной по стилю посудой. Производитель сделал акцент на материале, чтобы придать серии особого очарования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр76 мм
- Объем0,1 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт