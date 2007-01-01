Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота75 мм
- Объем0,15 л
- Материалкерамика
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб
Доска для подачи дуб, темно- коричневый
Подставка для пакетов сахара, солонки, перечница
Нож столовый «Саппоро бэйсик», розовое золото
Соусник «Пунто Бьянка» фарфор 30 мл, белый, черный
Сливочник «Пунто Бьянка» фарфор 50 мл, белый, черный
Соусник «Кунстверк» фарфор 100 мл, белый
Соусник «Кунстверк» фарфор 200 мл, белый
Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, серебряный
Соусник «Джаспер» фарфор 60 мл, красный, белый
Соусник «Проотель» сталь нержавеющая 100 мл, металлический
Соусник «Америка» фарфор 90 мл, белый
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб