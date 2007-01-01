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Набор для специй, на подставке, стекло, сталь нержавеющая - фото 1

Набор для специй, на подставке, стекло, сталь нержавеющая

Артикул: CH-062-843
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,652 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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