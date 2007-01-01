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Соусник сталь нержавеющая 45 мл, металлический - фото 1

Соусник сталь нержавеющая 45 мл, металлический

Артикул: CH-062-701
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Соусник небольшого размера дополнит подачу закусок или салатов. По виду он напоминает маленькую металлическую миску. У него 62 мм диаметр чаши и высота всего 24 мм. При этом объем тары равен 45 мл, чего вполне достаточно для порционной подач вкусного соуса.


Соусник выполнен из нержавеющей стали. Материал представлен в оригинальном цвете, а нержавейка всегда имеет приятный серебристый блеск. За счет этого сервировка стола такой посудой приобретает особенный шарм.


Форма стандартная, стенки слегка расширяются вверх. По краю есть закругления бортиков для красоты.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота24 мм
  • Диаметр62/35 мм
  • Объем0,045 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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