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Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый - фото 1

Совок для льда, сталь нержавеющая,серебристый

Артикул: CH-058-255
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина280 мм
  • Ширина105 мм
  • Вес0,286 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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