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Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 1,2л - фото 1

Половник «Проотель», сталь нержавеющая, 1,2л

Артикул: CH-057-828
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Высота160 мм
  • Диаметр160 мм
  • Вес0.57 кг
  • Объем1.2 л
  • Материалнержавеющая сталь

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