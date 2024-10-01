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Совок для льда, поликарбонат,прозрачный - фото 1

Совок для льда, поликарбонат,прозрачный

Артикул: CH-058-258
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина270 мм
  • Ширина60 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материалполикарбонат
  • Цветпрозрачный

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