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Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-058-264
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина75 мм
  • Вес0,172 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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