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Совок для льда «Пробар»,серебристый - фото 1Совок для льда «Пробар»,серебристый - фото 2

Совок для льда «Пробар»,серебристый

Артикул: CH-058-245
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Ширина50 мм
  • Вес0,62 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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