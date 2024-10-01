Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина105 мм
- Глубина105 мм
- Высота70 мм
- Диаметр105 мм
- Вес0.060 кг
- Объем0.3 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Ханна антик»
Салатник, сталь, 1л
Блюдо для суши «Кунстверк»,черное, ширина 255мм
Штопор «Пробар» с рычагами сталь нержавеющий, серебристый
Нож столовый «Сибарис»
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 185 мм, черный
Ложка перфорированная «Бэйсик»
Подставка барная, 5 отделений, фанера
Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255
Набор барный на подставке
Блюдо для подачи «Проотель», сталь нержавеющая, медь 0,5л
Кадка для риса бамбук, диаметр 300мм
Миска с крышкой, полипропилен, 0,85л
Миска, стекловолокно, 0,925л
Таз, полипропилен, 13л
Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л
Салатник, сталь, 2,5л
Миска поликарбонат 0.452л
Миска, сталь нержавеющая, 8л
Миска, сталь нержавеющая, 5л