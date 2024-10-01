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Стакан для горячих напитков «Сион», керамика, черный - фото 1

Стакан для горячих напитков «Сион», керамика, черный

Артикул: CH-065-819
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр60 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

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