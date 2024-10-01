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Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный - фото 1Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный - фото 2

Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-718
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,42 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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