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Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 1Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 2Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный - фото 3

Стакан Хайбол, 330мл, хрусталь, прозрачный

Артикул: CH-065-606
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота134 мм
  • Диаметр97 мм
  • Объем0,33 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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