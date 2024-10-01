Характеристики товара
Описание
Серия посуды Broadway от французского бренда Arcoroc украсит любую сервировку стола и сразу создаст атмосферу роскоши и праздника. Посуда сделаны из премиального материала – прочное стекло устойчиво к образованию сколов и трещин, прозрачные стенки не тускнеют со временем и не искажают цвет напитка. Бокал имеет толстое донышко и красивый дизайн в виде снежинок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр83 мм
- Объем0,30 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт