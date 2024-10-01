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Олд фэшн «Бродвей», 300мл, прозрачный, стекло

Артикул: CH-064-150
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия посуды Broadway от французского бренда Arcoroc украсит любую сервировку стола и сразу создаст атмосферу роскоши и праздника. Посуда сделаны из премиального материала – прочное стекло устойчиво к образованию сколов и трещин, прозрачные стенки не тускнеют со временем и не искажают цвет напитка. Бокал имеет толстое донышко и красивый дизайн в виде снежинок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр83 мм
  • Объем0,30 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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