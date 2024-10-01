Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр70 мм
- Вес0.140 кг
- Объем0.15 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал-флюте «Энотека»
Бокал для вина «Энотека», 0.66л
Бокал-флюте «Аллегресс»
Шампанское-блюдце «Америка 20х»
Бокал для вина «Оупен ап», 0,47л
Бокал для вина «Макарон», 0,5л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л
Бокал для горячих напитков «Проотель»
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий
Бокал для горячих напитков «Глинтвейн», 0,2л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,38л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,08л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,11л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,07л
Бокал для горячих напитков «Проотель», 0,6л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,07л