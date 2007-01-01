Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл
8 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл - фото 1Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл - фото 2

Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл

Артикул: CH-071-670
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота90 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0.305 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный
Фотография товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стакан Олд фэшн "Басик", 300 мл
Фотография товара Стакан Олд фэшн "Басик", 300 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр89 мм
  • Объем0.305 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож столовый «Концепт №10»

10
В наличии 213 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой

5
В наличии 182 шт.
Фотография товара Крышка для тарелки, пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для тарелки, пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Крышка для тарелки, пластик, прозрачный

12
В наличии 154 шт.
Настоящее фото товара Ложка столовая «Дориа», длина 195мм, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Ложка столовая «Дориа», длина 195мм

8
В наличии 503 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 200мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Блюдо для подачи, глубина 200мм

15
В наличии 1496 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №6» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №6», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №6»

13
В наличии 105 шт.
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл

7
В наличии 250 шт.
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая

8
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 500мм

5
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела стаканы

Настоящее фото товара Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Набор стаканов Олд Фэшн 6 шт

6
В наличии 408 шт.
Настоящее фото товара Стакан, 220 мл, произведённого компанией ChiedoCover
390

Стакан, 220 мл

8
В наличии 2337 шт.
Настоящее фото товара Стакан Скотт Звисэль Париж, 240 мл, произведённого компанией ChiedoCover
790

Стакан Скотт Звисэль Париж, 240 мл

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стакан Олд фэшн "Серен", 285 мл, произведённого компанией ChiedoCover
290

Стакан Олд фэшн "Серен", 285 мл

12
В наличии 4054 шт.

Товар в корзине

Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл
Стакан Олд фэшн "Коннекшион", 305 мл
290
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт №10», произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Нож столовый «Концепт №10»

10
В наличии 213 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый

13
В наличии 10 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг, золотой

5
В наличии 182 шт.
Фотография товара Крышка для тарелки, пластик, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка для тарелки, пластик, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Крышка для тарелки, пластик, прозрачный

12
В наличии 154 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт
🔥 Распродажа товаров в стиле Лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Уличная мебель для дома и ресторана
Уличная мебель для дома и ресторана

Перейдите, чтобы узнать подробности