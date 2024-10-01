Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Бродвей» – отличный образец посуды в этом стиле. Стакан невысокий, но вместительный. Объем его равен 300 мл. Стенки ровные высотой 96 мм, а диаметр чаши при этом составляет 86 мм, что делает бокал почти одинаковым со всех сторон.
Прозрачное стекло украшено геометрическими орнаментами. За счет них свет эффектно играет на созданных гранях, напитки в стакане переливаются. Барный стеклянный стакан имеет плотное дно, чтобы лед внутри него таял медленно, а напитки долгое время сохраняли необходимую температуру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота96 мм
- Диаметр86 мм
- Объем0,30 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт