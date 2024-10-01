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Олд фэшн «Бродвей», 300мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Бродвей», 300мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Бродвей», 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-117
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Бродвей» – отличный образец посуды в этом стиле. Стакан невысокий, но вместительный. Объем его равен 300 мл. Стенки ровные высотой 96 мм, а диаметр чаши при этом составляет 86 мм, что делает бокал почти одинаковым со всех сторон.

Прозрачное стекло украшено геометрическими орнаментами. За счет них свет эффектно играет на созданных гранях, напитки в стакане переливаются. Барный стеклянный стакан имеет плотное дно, чтобы лед внутри него таял медленно, а напитки долгое время сохраняли необходимую температуру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр86 мм
  • Объем0,30 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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