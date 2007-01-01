Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стеллаж Ларин, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Ларин
14 оценок
43 090
Товар в корзине. Перейти
Стеллаж Ларин - фото 1Стеллаж Ларин - фото 2Стеллаж Ларин - фото 3Стеллаж Ларин - фото 4Стеллаж Ларин - фото 5Стеллаж Ларин - фото 6Стеллаж Ларин - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере

Стеллаж Ларин

Артикул: CH-071-234
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота2650 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 13
Фотография товара Стеллаж 13 от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 15
Фотография товара Стеллаж 15 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота2650 мм
  • МатериалЛДСП

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стеллаж 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
24 890

Стеллаж 04

38
Распродажа
Фотография товара Стеллаж 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 18, произведённого компанией ChiedoCover
18 6909
20 390 ₽Оптовая цена

Стеллаж 18

44
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 60, произведённого компанией ChiedoCover
от33 2909
36 190 ₽Оптовая цена

Стеллаж 60

34
Фотография товара Полка Ladder ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полка Ladder ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490

Полка Ladder ЛДСП

34
Фотография товара Офисный стеллаж Дижон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Дижон, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена

Офисный стеллаж Дижон

35
Фотография товара Офисный стеллаж Нанте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Нанте, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена

Офисный стеллаж Нанте

50
Фотография товара Стеллаж Акцент от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Акцент, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890

Стеллаж Акцент

37
Настоящее фото товара Стеллаж, орех, 77*36*122, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стеллаж, орех, 77*36*122

15
В наличии 11 шт.
Фотография товара Комплект стеллажей Степ 3+2+4+1, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стеллажей Степ 3+2+4+1, белый, произведённого компанией ChiedoCover
73 300
Оптовая цена

Комплект стеллажей Степ 3+2+4+1, белый

15
Фотография товара Комплект стеллажей Степ 1+2, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стеллажей Степ 1+2, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Комплект стеллажей Степ 1+2, серо- бежевый

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка Берже от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Берже, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подставка Берже

5
Фотография товара Этажерка Leddy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка Leddy, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Этажерка Leddy

35
Фотография товара Этажерка угловая Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка угловая Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Этажерка угловая Грейс

8
Фотография товара Подставка Глория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Глория, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Подставка Глория

5
Фотография товара Этажерка "Джульетта-3" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка "Джульетта-3", произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Этажерка "Джульетта-3"

14
Фотография товара Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 3, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 3

15
Фотография товара Этажерка Virtuos, береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка Virtuos, береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от78 290
Оптовая цена

Этажерка Virtuos, береза с эффектом

50
Фотография товара Этажерка Virtuos, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка Virtuos, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от78 290
Оптовая цена

Этажерка Virtuos, венге

31
Фотография товара Этажерка Джульетта 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка Джульетта 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 600

Этажерка Джульетта 2

13
Фотография товара Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 2, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Этажерка-стеллаж угловая Джульетта 2

11

Другие товары из раздела стеллажи

Фотография товара Стеллаж лофт Офисный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж лофт Офисный, произведённого компанией ChiedoCover
от31 290

Стеллаж лофт Офисный

37
Фотография товара Стеллаж Зиг Заг, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Зиг Заг, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стеллаж Зиг Заг, лдсп

44
Фотография товара Офисный стеллаж Нант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Нант, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Офисный стеллаж Нант

47
Фотография товара Офисный стеллаж Амьен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Амьен, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Офисный стеллаж Амьен

32
Фотография товара Офисный стеллаж Умео от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Умео, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Офисный стеллаж Умео

41
Настоящее фото товара Стеллаж, 800*450*1348, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стеллаж, 800*450*1348, шамони темный

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж, 400*450*2116, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стеллаж, 400*450*2116, шамони светлый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Набор стеллажных систем №17, 1635x2020x1840 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор стеллажных систем №17, 1635x2020x1840, произведённого компанией ChiedoCover
117 870
Оптовая цена

Набор стеллажных систем №17, 1635x2020x1840

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж открытый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стеллаж открытый, орех

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стеллаж, темный шимо, 77*36*122, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стеллаж, темный шимо, 77*36*122

6
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Стеллаж Ларин
Стеллаж Ларин
43 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка Берже от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Берже, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Подставка Берже

5
Фотография товара Этажерка Leddy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка Leddy, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Этажерка Leddy

35
Фотография товара Этажерка угловая Грейс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка угловая Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Этажерка угловая Грейс

8
Фотография товара Подставка Глория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка Глория, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Подставка Глория

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности