Характеристики товара
Описание
Ширина: 94 см
Глубина: 40 см
Высота: 140 см
Материал: массив дерева, металл
Ширина: 94 см
Глубина: 40 см
Высота: 140 см
Материал: массив дерева, металл
Наперон
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