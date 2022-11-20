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Стеллаж 05

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Стеллаж 04

Характеристики товара

Описание

Ширина: 75 см

Глубина: 40 см

Высота: 200 см

Материал: массив дерева, металл

Толщина столешницы: 2 см

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Стеллаж лофт с деревянными полками
Стеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полкамиСтеллаж лофт с деревянными полками
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