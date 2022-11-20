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Стеллаж Браун - фото 1Стеллаж Браун - фото 2

Стеллаж Браун

Артикул: CH-049-507
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Полки и ящики ЛДСП EGGER Камень Пьетра Гриджиа чёрный F206 ST9

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Высота1995 мм
  • Глубина200 мм
  • МатериалЛДСП

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