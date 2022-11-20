Характеристики товара
Описание
Полки и ящики ЛДСП EGGER Камень Пьетра Гриджиа чёрный F206 ST9
Основные характеристики
- Ширина1300 мм
- Высота1995 мм
- Глубина200 мм
- МатериалЛДСП
Полки и ящики ЛДСП EGGER Камень Пьетра Гриджиа чёрный F206 ST9
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