Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина350 мм
- Длина1200 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол складной Монифит
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден