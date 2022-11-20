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Стеллаж подвесной Сохо

Артикул: CH-050-729
10 оценок
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Предыдущий товар в категории Полка Эконом
Полка Эконом
Следующий Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
Полка Эконом

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1580 мм
  • Профиль каркаса20*20 мм
  • Материал полоксосна 18 мм, возможно лдсп
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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