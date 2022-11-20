Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина300 мм
- Высота1580 мм
- Профиль каркаса20*20 мм
- Материал полоксосна 18 мм, возможно лдсп
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Шкаф Карло
Стеллаж Рединг 120 x 177 см
Стеллаж Акалпер
Стеллаж Акалпер mini
Стеллаж лофт из массива, Нила для вина
Нила, стеллаж лофт, массив, 5 ящиков
Нила, стеллаж лофт, 2 коричневых ящика, массив
Нила, стеллаж лофт, 2 белых ящика, массив
Нила, стеллаж лофт с отделением для хранения вина, массив
Стеллаж Фолкерк
Стул Бринтелликс, серебро-серый
Стул Лоренс велюр пыльно-розовый
Стул Лофт, каркас черный, экокожа шоколад
London Экокожа Бежевый
СТУЛ EAMES HR КРАСНЫЙ
Стул CARROT, молочный шоколад
Стул Лакнау, зеленый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден
Комод в стиле лофт из массива сосны Баден