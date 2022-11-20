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Стул лофт Дарк

Артикул: CH-049-542
10 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота820 мм
  • Материалметалл
  • Обивкакожзам DOMUS black
  • Толщина профиля20*20 мм

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