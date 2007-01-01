Характеристики товара
Описание
Стул Лофт Дарк – элегантное решение для премиальных пространств.
Минималистичный стул в индустриальном стиле станет стильным дополнением ресторанов, отелей и бизнес-лаунжей. Монолитная черная цветовая гамма и четкие геометрические формы создают атмосферу современной роскоши.
Преимущества:
✔ Премиальный комфорт – мягкие сиденье и спинка с кожаной обивкой
✔ Прочность конструкции – усиленный металлический каркас прямоугольного сечения
✔ Стильный минимализм – лаконичный дизайн без лишних деталей
✔ Универсальность – впишется в интерьеры от лофта до неоклассики
Этот стул – инвестиция в имидж вашего заведения. Его сдержанная элегантность подчеркнет статус любого пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина540 мм
- Высота820 мм
- Толщина профиля20*20 мм
- Материалметалл
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет