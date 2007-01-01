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Настоящее фото товара Стул лофт Дарк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул лофт Дарк
45 оценок
6 290
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Стул лофт Дарк

Артикул: CH-049-542
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота820 мм
  • Толщина профиля20*20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт Дарк – элегантное решение для премиальных пространств.

Минималистичный стул в индустриальном стиле станет стильным дополнением ресторанов, отелей и бизнес-лаунжей. Монолитная черная цветовая гамма и четкие геометрические формы создают атмосферу современной роскоши.

Преимущества:
✔ Премиальный комфорт – мягкие сиденье и спинка с кожаной обивкой
✔ Прочность конструкции – усиленный металлический каркас прямоугольного сечения
✔ Стильный минимализм – лаконичный дизайн без лишних деталей
✔ Универсальность – впишется в интерьеры от лофта до неоклассики

Этот стул – инвестиция в имидж вашего заведения. Его сдержанная элегантность подчеркнет статус любого пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина540 мм
  • Ширина540 мм
  • Высота820 мм
  • Толщина профиля20*20 мм
  • Материалметалл
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул лофт Дарк - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул лофт Дарк - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул лофт Дарк - каркас в цвете БронзаБронза
Стул лофт Дарк - каркас в цвете ТитанТитан
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул лофт Дарк - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул лофт Дарк - каркас в цвете СереброСеребро
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул лофт Дарк - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул лофт Дарк - каркас в цвете ПиранПиран
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул лофт Дарк - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул лофт Дарк - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул лофт Дарк - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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