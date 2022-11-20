Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина540 мм
- Ширина540 мм
- Высота820 мм
- Материалметалл
- Обивкакожзам DOMUS black
- Толщина профиля20*20 мм
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Мирэлла Лайт
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Halmar verdi, белый
Комплект стульев Семейный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый
Стул Дарио
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Офисный с пюпитром
Стул Хит 25мм красный с пюпитром
Стул Сахара 25мм с откидным столиком