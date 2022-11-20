Стеллаж 47

9 оценок

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Стеллаж 47

4.7
27 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стеллаж 46
Стеллаж 46
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Стеллаж 46

Характеристики товара

Описание

Размеры: 135*90*31

Материал: металл, натуральный дуб

Цвет: по желанию

Возможно изготовление по любым размерам

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