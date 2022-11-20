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Размеры: 135*90*31
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Шезлонг Атлант
Шезлонг Бирма 2
Шезлонг Грация темный
Шезлонг Грация светлый
Люстра Cecilia 8
Люстра Cecilia 6
Люстра Ontario 15
Стеллаж 49
Стеллаж 50
Стеллаж 51
Стеллаж 52
Стеллаж 53
Стеллаж 54
Стеллаж 55
Стул Bertoia с серой обивкой