Характеристики товара
Описание
Полки ЛДСП – 26 мм
Основные характеристики
- Высота1500 мм
- Ширина1500 мм
- Глубина300 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
Полки ЛДСП – 26 мм
Стол Бомбей палисандр
Стол Оскар металлический
Диван пластиковый плетеный угловой с подушками Monaco Lounge Corner антрацит
Стул полубарный Бангор, белый/ дерево
Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден