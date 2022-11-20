Стеллаж 72

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стеллаж 72

4.5
31 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стеллаж 71
Стеллаж 71
Следующий Стеллаж 73
Стеллаж 71

Характеристики товара

Описание

Размеры: 160*100*35

Материал: металл, натуральный дуб

Цвет: по желанию

Возможно изготовление по любым размерам

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул ЛираНастоящее фото товара Стул Лира, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
13

Стул Лира

Стул Сатурн Настоящее фото товара Стул Сатурн , произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
10

Стул Сатурн

Стул Луна-1 Настоящее фото товара Стул Луна-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
11

Стул Луна-1

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
9

Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
14

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800
9

Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая

Настоящее фото товара Барный табурет BST-9972/75, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
11

Барный табурет BST-9972/75

Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стеллаж 74, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
9

Стеллаж 74

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Настоящее фото товара Стол обеденный Киллен, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена
14

Стол обеденный Киллен

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой