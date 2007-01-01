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Настоящее фото товара Стеллаж Турин, произведённого компанией ChiedoCover
Стеллаж Турин
48 оценок
35 190
Товар в корзине. Перейти
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Хит

Стеллаж Турин

Артикул: CH-050-717
48 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина910 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота2270 мм
  • Профиль каркаса20x20; 10x10 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Турин – современное решение для современных заведений.

Стеллаж Турин предлагает идеальное сочетание промышленного дизайна и практичности. Этот стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.

Современный дизайн с асимметричными ячейками создает стильный визуальный акцент. Контраст теплых деревянных полок и строгого металлического каркаса.

Прочная конструкция с шестью уровнями хранения разного размера. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металл.

Гибкость использования – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.

Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Универсальность – впишется в любой интерьер.

Стеллаж Турин – это инвестиция в удобство и стиль вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина910 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота2270 мм
  • Профиль каркаса20x20; 10x10 мм
  • Вес41.1 кг
  • МатериалЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки270 мм
  • Высота упаковки2300 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Объём упаковки0.58 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стеллаж Турин - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стеллаж Турин - каркас в цвете ШампаньШампань
Стеллаж Турин - каркас в цвете БронзаБронза
Стеллаж Турин - каркас в цвете ТитанТитан
Стеллаж Турин - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стеллаж Турин - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стеллаж Турин - каркас в цвете СереброСеребро
Стеллаж Турин - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стеллаж Турин - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стеллаж Турин - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стеллаж Турин - каркас в цвете ПиранПиран
Стеллаж Турин - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стеллаж Турин - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стеллаж Турин - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стеллаж Турин - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стеллаж Турин - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стеллаж Турин - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стеллаж Турин - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стеллаж Турин - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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