Характеристики товара
Описание
Стеллаж Турин – современное решение для современных заведений.
Стеллаж Турин предлагает идеальное сочетание промышленного дизайна и практичности. Этот стеллаж создан для ресторанов, кафе, баров и отелей, где ценится удобство хранения и современная эстетика.
Современный дизайн с асимметричными ячейками создает стильный визуальный акцент. Контраст теплых деревянных полок и строгого металлического каркаса.
Прочная конструкция с шестью уровнями хранения разного размера. Качественные материалы: натуральное дерево и прочный металл.
Гибкость использования – подходит для хранения посуды, барного инвентаря или декора. Открытая конструкция обеспечивает легкий доступ и визуальную легкость.
Надежность конструкции подтверждена интенсивной эксплуатацией. Универсальность – впишется в любой интерьер.
Стеллаж Турин – это инвестиция в удобство и стиль вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина910 мм
- Глубина250 мм
- Высота2270 мм
- Профиль каркаса20x20; 10x10 мм
- Вес41.1 кг
- МатериалЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки2300 мм
- Глубина упаковки930 мм
- Объём упаковки0.58 м3
- Изделия стопируютсяНет