Характеристики товара
Описание
Размер: 1140 x 400 x 1890 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Размер: 1140 x 400 x 1890 мм
Материал каркаса: металл
Материал полок: дерево
Опора для стола П-образная, Темная
Стул Huan II, медовый
Стул Malawi, бирюзовый
Стул Malawi, медовый
Салфетки Deco
Салфетки Микрофибра
Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
Стеллаж 39
Стеллаж для разделения комнаты 42
Стеллаж 54
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден