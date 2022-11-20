Характеристики товара
Описание
Размеры: 150*100*40
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Размеры: 150*100*40
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Стул Гаузи с деревянными ножками
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден