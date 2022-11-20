Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина350 мм
- Длина1250 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Раунд 20мм
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден