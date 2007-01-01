Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол 1204DP, алюминий
Стол 1204DP, алюминий
9 оценок
12 490
Стол 1204DP, алюминий - фото 1Стол 1204DP, алюминий - фото 2Стол 1204DP, алюминий - фото 3
NEW

Стол 1204DP, алюминий

Артикул: CH-081-892
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота700 мм
  • Вес18.75 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол алюминиевый.
Каркас - алюминий. Столешница: стальной лист толщиной 0.3 мм. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: Ø58, толщина стенки 1.1мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота700 мм
  • Вес18.75 кг
  • Материалалюминий, сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол 1204DP, алюминий
Стол 1204DP, алюминий
12 490
