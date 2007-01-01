Характеристики товара
Описание
Стол алюминиевый.
Каркас - алюминий. Столешница: стальной лист толщиной 0.3 мм. Верхний крест: 300х300мм сплав чугуна. Труба: Ø58, толщина стенки 1.1мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина900 мм
- Высота700 мм
- Вес18.75 кг
- Материалалюминий, сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет