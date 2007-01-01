Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро - фото 1Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро - фото 2Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро - фото 3Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро - фото 4

Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро

Артикул: CH-073-937
6 оценокХит продаж
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм складной, рогожка Levis 78, каркас черный
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, рогожка Levis 78, каркас черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Особенностью модели является складная конструкция, что позволяет легко убирать и хранить стулья, освобождая пространство после мероприятия. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасасталь, сталь, 1,2 мм
  • Цветчерный, серебряный
  • Обивкакожзам

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Товар в корзине

Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро
Стул Хит 20мм, складной, кожзам GALAXY Black, каркас серебро
от 3 880
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности