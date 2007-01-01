Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный
11 оценок
27 990
Товар в корзине. Перейти
Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный - фото 1Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный - фото 2Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный - фото 3Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный - фото 4Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный - фото 5
NEW

Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный

Артикул: CH-081-507
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Фризбин — круглый стол с характером для современных интерьеров. Круглый стол "Фризбин" сочетает в себе лаконичность формы и практичные материалы. Его диаметр 90 см позволяет комфортно разместить за ним до четырёх человек, а высота в 75 см соответствует классическим параметрам обеденных столов, обеспечивая удобство при использовании. Благодаря универсальному размеру, он станет отличным решением для кухни, гостиной или столовой, а также подойдёт для кафе и ресторанов. Столешница изготовлена из HPL, нанесённого на МДФ — материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к износу. Такое покрытие не боится влаги, легко очищается и сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Цвет «терра» придаёт столу благородный серо-каменный оттенок, который отлично сочетается с различными стилями интерьера. Центральная металлическая ножка имеет выразительный плиссированный дизайн. Она переходит в широкое опорное основание, придающее всей конструкции устойчивость и визуальную завершённость. Максимальная допустимая нагрузка на стол составляет 100 кг, что говорит о его надёжности даже при активной эксплуатации. Благодаря своей прочности, продуманной конструкции и стильному внешнему виду, стол "Фризбин" станет не только функциональной частью интерьера, но и его акцентом. Он отлично подойдёт для ежедневных семейных ужинов, встреч с друзьями или приёма гостей в общественных пространствах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес17 кг
  • Материалметалл, МДФ, HPL
  • Материал столешницыМДФ, HPL
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1040
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59040
2 630 ₽

Стул Хит 25мм

457
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49035
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый

86
Распродажа
Фотография товара Стул Кензи мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99037
14 090 ₽Оптовая цена

Стул Кензи мятный

26
В наличии 107 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49029
2 080 ₽

Стул Хит 20, жаккард корона синяя, каркас серебро

483
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Стол раздвижной Arris, белый структурный, лдсп, ширина 72 см

36
В наличии 14 шт.
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт

41
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тиффани, тёмно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тиффани, тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39031
14 890 ₽

Стул Тиффани, тёмно-синий

87
Онлайн показ
Фотография товара Стул Eclaps белый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eclaps белый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29043
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Eclaps белый, пластик

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой

6
В наличии 45 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 600

Стул Хит 20мм, жаккард корона бежевая, каркас шампань

9

Другие товары из раздела мебель для кофейни

New
Фотография товара Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 090

Стол Batu new, столешница ЛМДФ, азул оникс, подстолье металл черный

7
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный
Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ сегни темный, основание металл черный
27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности