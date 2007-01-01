Характеристики товара
Описание
Фризбин — круглый стол с характером для современных интерьеров. Круглый стол "Фризбин" сочетает в себе лаконичность формы и практичные материалы. Его диаметр 90 см позволяет комфортно разместить за ним до четырёх человек, а высота в 75 см соответствует классическим параметрам обеденных столов, обеспечивая удобство при использовании. Благодаря универсальному размеру, он станет отличным решением для кухни, гостиной или столовой, а также подойдёт для кафе и ресторанов. Столешница изготовлена из HPL, нанесённого на МДФ — материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к износу. Такое покрытие не боится влаги, легко очищается и сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Цвет «терра» придаёт столу благородный серо-каменный оттенок, который отлично сочетается с различными стилями интерьера. Центральная металлическая ножка имеет выразительный плиссированный дизайн. Она переходит в широкое опорное основание, придающее всей конструкции устойчивость и визуальную завершённость. Максимальная допустимая нагрузка на стол составляет 100 кг, что говорит о его надёжности даже при активной эксплуатации. Благодаря своей прочности, продуманной конструкции и стильному внешнему виду, стол "Фризбин" станет не только функциональной частью интерьера, но и его акцентом. Он отлично подойдёт для ежедневных семейных ужинов, встреч с друзьями или приёма гостей в общественных пространствах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Диаметр900 мм
- Вес17 кг
- Материалметалл, МДФ, HPL
- Материал столешницыМДФ, HPL
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1040 мм
- Высота упаковки160 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики1040
- Изделия стопируютсяНет