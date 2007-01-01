Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте
45 000
Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 1Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 2Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 3Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 4Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 5Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте - фото 6

Стол круглый Миндель D100 столешница керамика белый глянец, основание металл латте

Артикул: CH-080-603
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр1000 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Круглый обеденный стол Миндель идеально сочетает элегантность и практичность. Его столешница из белой глянцевой керамики с мраморным рисунком выглядит утончённо и современно, добавляя светлый акцент в интерьер. Гладкая поверхность легко чистится и устойчива к повреждениям, делая его отличным выбором как для кухни, так и для столовой зоны. Стол оснащён удобным механизмом раскладки: диаметр увеличивается с 100 до 140 см, позволяя комфортно разместить гостей и подстроиться под любые ситуации. Массивное металлическое основание в оттенке латте выполнено в виде расходящихся под углом ножек — оно подчёркивает современный характер модели и обеспечивает отличную устойчивость. Стол Миндель станет стильным и функциональным центром вашей кухни или обеденной зоны. Нейтральные тона и изысканный мраморный рисунок керамики легко сочетаются с разными стилями — от минимализма до современного классического интерьера, делая его универсальным решением для вашего дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота770 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес60 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Модификации столаРаскладной
  • Допустимая нагрузка40
  • Цветбежевый, белый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Вес упаковки62 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Габариты упаковки для логистики1080
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

