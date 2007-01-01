Характеристики товара
Описание
Круглый обеденный стол Миндель идеально сочетает элегантность и практичность. Его столешница из белой глянцевой керамики с мраморным рисунком выглядит утончённо и современно, добавляя светлый акцент в интерьер. Гладкая поверхность легко чистится и устойчива к повреждениям, делая его отличным выбором как для кухни, так и для столовой зоны. Стол оснащён удобным механизмом раскладки: диаметр увеличивается с 100 до 140 см, позволяя комфортно разместить гостей и подстроиться под любые ситуации. Массивное металлическое основание в оттенке латте выполнено в виде расходящихся под углом ножек — оно подчёркивает современный характер модели и обеспечивает отличную устойчивость. Стол Миндель станет стильным и функциональным центром вашей кухни или обеденной зоны. Нейтральные тона и изысканный мраморный рисунок керамики легко сочетаются с разными стилями — от минимализма до современного классического интерьера, делая его универсальным решением для вашего дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина1000 мм
- Высота770 мм
- Диаметр1000 мм
- Вес60 кг
- Материал столешницыМДФ
- Модификации столаРаскладной
- Допустимая нагрузка40
- Цветбежевый, белый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1080 мм
- Высота упаковки140 мм
- Вес упаковки62 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Габариты упаковки для логистики1080
- Изделия стопируютсяНет