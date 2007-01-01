Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной овальный керамический обеденный стол для кухни и дома Аплин в черном цвете с керамической столешницей под белый мрамор. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным внешним видом.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех, которые мы делали до сих пор
Столешница премиум-класса
Овальная столешница размером 1100*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 чел в сложенном виде.
Высокая надежность материалов
Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно как и в сложенном состоянии
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина11001550 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветбелый, черный, мрамор
- ФормаОвальная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет