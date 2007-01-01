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Настоящее фото товара Стол Аплин, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Аплин, черный/керамика белая
8 оценок
39 590
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Стол Аплин, черный/керамика белая - фото 1Стол Аплин, черный/керамика белая - фото 2Стол Аплин, черный/керамика белая - фото 3Стол Аплин, черный/керамика белая - фото 4

Стол Аплин, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-559
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина11001550 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной овальный керамический обеденный стол для кухни и дома Аплин в черном цвете с керамической столешницей под белый мрамор. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным внешним видом.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол с овальной столешницей, тонкими, но надежными опорами и самой удобной системой раздвижения, из всех, которые мы делали до сих пор

Столешница премиум-класса

Овальная столешница размером 1100*900 оптимальна на большой кухне. Можно ставить вплотную к стене, легко размещается 6 чел в сложенном виде.

Высокая надежность материалов

Опоры стола раскладываются необычным образом - столешница раздвигается вместе с опорами. Это решает сразу несколько проблем: опоры не мешают сидеть никому из гостей, широкая столешница не провисает и на нее можно облокачиваться так же уверенно как и в сложенном состоянии

Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина11001550 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветбелый, черный, мрамор
  • ФормаОвальная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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