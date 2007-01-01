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Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 11, 1600x800
496 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 1Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 2Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 3Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 4Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 5Стол Лидер 11, 1600x800 - фото 6
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 11, 1600x800

Артикул: CH-015-603
496 оценок
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вес28.5 кг
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1500 750 750 16 26 4490
1600 800 750 16 28.5 4790
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 11, 1600x800 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 11, 1600x800 - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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