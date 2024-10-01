Характеристики товара
Описание
Один из самых удобных столов в ежедневном использовании. Столешница сплошная, без стыков. Ничего не затечет, очень удобно убирать. Опоры стоят максимально по краям - оставляют место под 2 больших стула или полукресла. Механизм "телескопического раздвижения", раскладка вместе с опорами. Даже в разложенном состоянии опоры остаются по краям, не мешают сидеть. Огромная вставка 55см так же с керамикой! В разложенном виде стол вмещает по 4 стула с каждой широкой стороны.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Идеальный стол для большой семьи, которая иногда собирается за одним столом. В сложенном виде стол достаточно компактный для ежедневного использования и максимально функционален. В разложенном - он комфортно разместит до 10 человек
Столешница премиум-класса
Столешница из натуральной керамики толщиной 5,6мм. Чем так хороша керамика? 1. Она выдерживает температуру до 1000°С, можно ставить очень горячее 2. твердость керамики выше чем у металла и на керамике не останется следов от металлических приборов 3. керамика не восприимчива к влаге (даже к кипятку) и средствам бытовой химии
Высокая надежность материалов
Опоры расположены на максимальной ширине, по углам стола и не мешают сидящим. В разложенном состоянии опоры так же не мешают сидеть. "П" образные опоры очень надежны и долговечны, выдерживают большой вес.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1300/1850 мм
- Глубина850 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветчерный