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Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый - фото 1Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый - фото 2Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый - фото 3Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый - фото 4Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый - фото 5

Стол Далтон, черный/керамика мрамор белый

Артикул: CH-056-954
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Один из самых удобных столов в ежедневном использовании. Столешница сплошная, без стыков. Ничего не затечет, очень удобно убирать. Опоры стоят максимально по краям - оставляют место под 2 больших стула или полукресла. Механизм "телескопического раздвижения", раскладка вместе с опорами. Даже в разложенном состоянии опоры остаются по краям, не мешают сидеть. Огромная вставка 55см так же с керамикой! В разложенном виде стол вмещает по 4 стула с каждой широкой стороны.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Идеальный стол для большой семьи, которая иногда собирается за одним столом. В сложенном виде стол достаточно компактный для ежедневного использования и максимально функционален. В разложенном - он комфортно разместит до 10 человек

Столешница премиум-класса

Столешница из натуральной керамики толщиной 5,6мм. Чем так хороша керамика? 1. Она выдерживает температуру до 1000°С, можно ставить очень горячее 2. твердость керамики выше чем у металла и на керамике не останется следов от металлических приборов 3. керамика не восприимчива к влаге (даже к кипятку) и средствам бытовой химии

Высокая надежность материалов

Опоры расположены на максимальной ширине, по углам стола и не мешают сидящим. В разложенном состоянии опоры так же не мешают сидеть. "П" образные опоры очень надежны и долговечны, выдерживают большой вес.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300/1850 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветчерный

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