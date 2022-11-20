Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина4000 мм
- Глубина1900 мм
- Высота2000 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал полокЛДСП
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стол с перегородкой 2-х местный, 1428 мм
Стол с перегородкой 2-х местный, 1628 мм
Стол с перегородкой и бортиками 4-х местный, 2400 мм
Стол с перегородкой и бортиком 4-х местный, 2800 мм
Стол с перегородкой 4-х местный, 3200 мм
Стол с перегородкой 4-х местный, 2800 мм
Стол с перегородкой и бортиком 4-х местный, 3200 мм
Стол с перегородкой и бортиком 6-ти местный, 3600 мм
Стол с перегородкой 6-ти местный, 3600 мм
Стол с перегородкой 6-ти местный, 4200 мм
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя
Стул Виота 210, фуксия
Стул Gabi LUX велюр серый
Стул пластиковый Snow, оливковый
Обеденный стул Чико, бордовый
Обеденный стул Чико, черный
Стул Franz, зеленый