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Стол раскроечный

Артикул: CH-050-736
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина4000 мм
  • Глубина1900 мм
  • Высота2000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал полокЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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