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Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар - фото 1Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар - фото 2Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар - фото 3Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар - фото 4

Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар

Артикул: CH-054-913
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Нестандартная форма стола Лофт 117 – одна сторона 710 мм, другая 510 мм – сразу же приковывает взгляд и добавляет динамики в любое помещение.

Дизайн, который выделяется: Асимметричная форма – это смелый акцент, который подчеркнет ваш вкус и индивидуальность. Забудьте о скучных, однообразных решениях!

Практичность и функциональность: Несмотря на необычный дизайн, стол остается удобным и практичным в использовании. Он идеально подойдет для работы, творчества, учебы или просто для уютных посиделок с друзьями.

Надежность и долговечность: Мы используем только качественные материалы и прочную конструкцию, чтобы стол радовал вас долгие годы. Стиль лофт подразумевает долговечность и износостойкость.

Универсальность: Стол легко впишется в любой интерьер, от современного лофта до уютной классики.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина510/710 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар
Стол Лофт 117, 1700x510/710x750мм, ЛДСП EGGER Чёрный графит, каркас черный муар
от 3 690
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