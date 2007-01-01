Характеристики товара
Описание
Нестандартная форма стола Лофт 117 – одна сторона 710 мм, другая 510 мм – сразу же приковывает взгляд и добавляет динамики в любое помещение.
Дизайн, который выделяется: Асимметричная форма – это смелый акцент, который подчеркнет ваш вкус и индивидуальность. Забудьте о скучных, однообразных решениях!
Практичность и функциональность: Несмотря на необычный дизайн, стол остается удобным и практичным в использовании. Он идеально подойдет для работы, творчества, учебы или просто для уютных посиделок с друзьями.
Надежность и долговечность: Мы используем только качественные материалы и прочную конструкцию, чтобы стол радовал вас долгие годы. Стиль лофт подразумевает долговечность и износостойкость.
Универсальность: Стол легко впишется в любой интерьер, от современного лофта до уютной классики.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Глубина510/710 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет