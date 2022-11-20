Стол Титаниум

8 оценок

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Стол Титаниум

4.3
99 900 ₽
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Характеристики товара

Описание

Столешница Титаниум - керамическая
Подстолье Империал - металл

Длина столешницы 1600мм
Ширина столешницы 790мм
Высота подстолья 700мм

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина1600 мм
  • Ширина790 мм
  • Материал столешницыкерамика
  • Материал подстольяметалл

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