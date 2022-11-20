Стол Титаниум
99 900 ₽
Столешница Титаниум - керамическая
Подстолье Империал - металл
Длина столешницы 1600мм
Ширина столешницы 790мм
Высота подстолья 700мм
Зажим прозрачный
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, голубая
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка 02, шоколадная
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