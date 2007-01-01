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Настоящее фото товара Стол Деллис черный/керамика бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Деллис черный/керамика бежевая
10 оценок
43 490
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Стол Деллис черный/керамика бежевая - фото 1Стол Деллис черный/керамика бежевая - фото 2Стол Деллис черный/керамика бежевая - фото 3Стол Деллис черный/керамика бежевая - фото 4

Стол Деллис черный/керамика бежевая

Артикул: CH-088-525
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Деллис - максимально удобный и практичный стол с отличными характеристиками. Стол прямоугольный - удобно ставить к стене. Бесшовная столешница с максимальной полезной площадью и безопасными углами. Опоры разнесены максимально по краям и не мешают поставить даже крупные стулья или кресла. Тонкое подстолье обеспечивает комфортную посадку даже высоким людям. Раскладка сдвижная, +30см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Вставка300 мм
  • Цветбежевый, черный, мрамор
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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