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Настоящее фото товара Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная
11 оценок
27 390
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Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная - фото 1Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная - фото 2Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная - фото 3Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная - фото 4Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная - фото 5

Стол раздвижной Киннерс, черный/керамика черная

Артикул: CH-088-512
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный раздвижной круглый керамический обеденный стол для кухни и дома в черном цвете с керамической столешницей под черный мрамор. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным премиальным внешним видом.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Стол сконструирован так, чтобы идеально подходить семье из трех-четырех человек. Керамическая столешница устойчива к воздействию различных домашних неприятностей. Благодаря керамической вставке есть возможность увеличивать размер стола при необходимости.

Столешница премиум-класса

Керамическая продукция толщиной 5,6 мм отличается высокой стойкостью к царапинам, способна выдержать экстремально высокие температуры, обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к воздействию бытовой химии, а также сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Высокая надежность материалов

Центральное основание спроектировано так, чтобы не создавать помех при посадке. Столешница надежно закреплена и обеспечивает стабильность конструкции.

Цвет черный/керамика мрамор черный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900/1200 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Материал столешницыстекло, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации столаРаздвижной
  • Механизмбабочка
  • Вставка300 мм
  • Цветчерный, мрамор
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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