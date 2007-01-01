Характеристики товара
Описание
Кухонный раздвижной круглый керамический обеденный стол для кухни и дома в черном цвете с керамической столешницей под черный мрамор. Современный раскладной стол удобен для ежедневного использования и легко раскладывается. Центральная опора обеспечивает устойчивость и комфортную посадку, а прочная керамика отличается износостойкостью и аккуратным премиальным внешним видом.ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол сконструирован так, чтобы идеально подходить семье из трех-четырех человек. Керамическая столешница устойчива к воздействию различных домашних неприятностей. Благодаря керамической вставке есть возможность увеличивать размер стола при необходимости.
Столешница премиум-класса
Керамическая продукция толщиной 5,6 мм отличается высокой стойкостью к царапинам, способна выдержать экстремально высокие температуры, обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к воздействию бытовой химии, а также сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.
Высокая надежность материалов
Центральное основание спроектировано так, чтобы не создавать помех при посадке. Столешница надежно закреплена и обеспечивает стабильность конструкции.
Цвет черный/керамика мрамор черный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900/1200 мм
- Глубина900 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал столешницыстекло, керамика
- Материал каркасаметалл
- Модификации столаРаздвижной
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветчерный, мрамор
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет