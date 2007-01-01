Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Складной стол Виктория 180, бело-серый
9 оценок
6 990
Складной стол Виктория 180, бело-серый - фото 1Складной стол Виктория 180, бело-серый - фото 2Складной стол Виктория 180, бело-серый - фото 3
Складной стол Виктория 180, бело-серый

Артикул: CH-084-030
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Расстояние между ножек560/1450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота740 мм
  • Расстояние между ножек560/1450 мм
  • Вес14 кг
  • Максимальная нагрузка210 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1840 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки55 мм
  • Вес упаковки16 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

