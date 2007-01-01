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Настоящее фото товара Стол Битвулль, черный/керамика серая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Битвулль, черный/керамика серая
8 оценок
40 690
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Стол Битвулль, черный/керамика серая - фото 1Стол Битвулль, черный/керамика серая - фото 2Стол Битвулль, черный/керамика серая - фото 3

Стол Битвулль, черный/керамика серая

Артикул: CH-088-530
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кухонный круглый керамический обеденный стол для кухни и дома Битвулль в черном цвете с керамической столешницей гранит арктический глянец. Современный стол на одной центральной опоре удобен для ежедневного использования, обеспечивает максимум пространства для ног и устойчивость. Прочная керамика гарантирует долговечность и аккуратный премиальный внешний вид.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Глянцевая керамическая плитка очень привлекательна благодаря современному дизайну и яркому оформлению. Удобное расположение коленей обеспечивает комфорт при использовании изделия. Размер обеденного стола идеально подходит для четырех персон.

Столешница премиум-класса

Керамическая столешница устойчива к металлическим предметам, выдерживает до 1000°C и поддерживает свой первоклассный облик без изменений. Также она безопасна для аллергиков, позволяя размещать еду непосредственно на поверхности.

Высокая надежность материалов

Главная стойка изысканного вельветового узора гармонично дополняет кухонные фасады, минимизирует скопление пыли и упрощает уборку. Это изделие отличается высокой прочностью и долговечностью

Цвет черный/керамика гранит арктический глянец Гарантия 24 месяца.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вес66 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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