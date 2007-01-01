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Стол складной Виктория 120 зеленый - фото 1
NEW

Стол складной Виктория 120 зеленый

Артикул: CH-076-558
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1220х610х740мм.

Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220х610х45мм.

Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х620х55мм.

Цвет столешницы: зеленый

М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.

Вес нетто: 10 кг.

Вес в упаковке: 11 кг.

Объем: 0,042 м3.

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота740 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки55 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол складной Виктория 120 зеленый
Стол складной Виктория 120 зеленый
4 990
В корзине

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