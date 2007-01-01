Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1220х610х740мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1220х610х45мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1230х620х55мм.
Цвет столешницы: зеленый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,042 м3.
Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1220 мм
- Ширина610 мм
- Высота740 мм
- Вес10 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки1230 мм
- Глубина упаковки55 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет