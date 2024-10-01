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Стол Эфес дуб крафт

Артикул: CH-068-450
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1550 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый

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