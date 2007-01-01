Характеристики товара
Описание
Стол-этажерка в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественной ЛДСП толщиной 16мм.На ножках имеются колеса со стопором.Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 800мм, ширина 490мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 770мм длина, 380мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 8кг, без упаковки 7.1кг
Варианты исполнения:
Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан,ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина350 мм
- Высота800 мм
- Вес7.1 кг
- Материалметалл, ЛДСП
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки100 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет