Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол этажерка Joy, произведённого компанией ChiedoCover
Стол этажерка Joy
10 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стол этажерка Joy - фото 1Стол этажерка Joy - фото 2

Стол этажерка Joy

Артикул: CH-079-920
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота800 мм
  • Вес7.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стеллаж 38
Фотография товара Стеллаж 38 от компании ChiedoCover.
Следующий Комплект стеллажей со столиком 40
Фотография товара Комплект стеллажей со столиком 40 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол-этажерка в современном стиле, очень удобная вещь в любой квартире или в доме, из-за своей компактности можно поставить ее практически везде где удобно. 3-и яруса позволяют вместить достаточное количество вещей. Каркас изготовлен из профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. Полки изготовлены из высококачественной ЛДСП толщиной 16мм.На ножках имеются колеса со стопором.Поставляется тележка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 800мм, ширина 490мм, глубина 350мм. Размер упаковки: 770мм длина, 380мм ширина, 100мм высота. Вес с упаковкой 8кг, без упаковки 7.1кг

Варианты исполнения:

Металл (черный матовый,белый матовый,золото)
ЛДСП 16мм (черный,белый,дуб вотан,ясень анкор светлый,антрацит,винтерберг)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота800 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материалметалл, ЛДСП

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки100 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стеллаж 09 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 09, произведённого компанией ChiedoCover
78 900

Стеллаж 09

32
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стеллаж 57, произведённого компанией ChiedoCover
от62 4908
67 890 ₽Оптовая цена

Стеллаж 57

39
В корзине
Фотография товара Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390

Стеллаж книжный ЛДСП 900*250*1500, белый

41
В корзине
Фотография товара Стеллаж лофт из массива, Нила для вина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж лофт из массива, Нила для вина, произведённого компанией ChiedoCover
81 190
Оптовая цена

Стеллаж лофт из массива, Нила для вина

47
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Стеллаж Step

31
В корзине
Хит
Фотография товара Стеллаж 115, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 115, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от64 390

Стеллаж 115, лофт

39
В корзине
Фотография товара Стеллаж-витрина Феса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж-витрина Феса, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стеллаж-витрина Феса

10
В корзине
Фотография товара Этажерка "Джульетта-3" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Этажерка "Джульетта-3", произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Этажерка "Джульетта-3"

14
В корзине
Настоящее фото товара Стеллаж Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
от57 200
Оптовая цена

Стеллаж Квадро

5
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 2, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 2, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стеллаж Step 2, оливковый

15
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 3 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 3 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Комод Хайди 3 ящика, белый

11
В корзине
Фотография товара Комод зеркальный "Шерил" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод зеркальный "Шерил", произведённого компанией ChiedoCover
от176 390
Оптовая цена

Комод зеркальный "Шерил"

32
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Комод Локи с вешалкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Локи с вешалкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Комод Локи с вешалкой

5
В корзине
Фотография товара Комод Джульетта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Джульетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Комод Джульетта, белый

13
В корзине
Фотография товара Комод Джульетта узкий, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Джульетта узкий, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена

Комод Джульетта узкий, коричневый

10
В корзине
Фотография товара Плетеный сундук Лаунж малый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный сундук Лаунж малый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена

Плетеный сундук Лаунж малый

30
В корзине
Фотография товара Трюмо Берген 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Трюмо Берген 2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Трюмо Берген 2

35
В корзине
Фотография товара Сундук Nimbus от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сундук Nimbus, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690
Оптовая цена

Сундук Nimbus

30
В корзине
Фотография товара Комод Хайди 4 ящика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 4 ящика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Комод Хайди 4 ящика, черный

5
В корзине
Фотография товара Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков, произведённого компанией ChiedoCover
55 690
Оптовая цена

Комод лофт из массива, Лалит 7 ящиков

46
В корзине

Другие товары из раздела стеллажи и этажерки

Фотография товара Стеллаж Step 2, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 2, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стеллаж Step 2, темно- серый

7
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 2, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 2, белый, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Стеллаж Step 2, белый

11
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 3, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 3, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Стеллаж Step 3, оливковый

13
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 3, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 3, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Стеллаж Step 3, темно- серый

14
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 4, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 4, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стеллаж Step 4, темно- серый

12
В корзине
Фотография товара Стеллаж Step 4, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж Step 4, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Стеллаж Step 4, черный

9
В корзине
Фотография товара Комплект стеллажей Step 1+4+2+3, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стеллажей Step 1+4+2+3, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
73 390
Оптовая цена

Комплект стеллажей Step 1+4+2+3, оливковый

11
В корзине
Фотография товара Комплект стеллажей Step 1+2, темно- серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стеллажей Step 1+2, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Комплект стеллажей Step 1+2, темно- серый

9
В корзине
Фотография товара Комплект стеллажей Step 3+1, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стеллажей Step 3+1, белый, произведённого компанией ChiedoCover
36 900
Оптовая цена

Комплект стеллажей Step 3+1, белый

10
В корзине
Настоящее фото товара Стол этажерка Dark, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стол этажерка Dark

6
В корзине

Товар в корзине

Стол этажерка Joy
Стол этажерка Joy
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Комод Хайди 3 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Хайди 3 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Комод Хайди 3 ящика, белый

11
В корзине
Фотография товара Комод зеркальный "Шерил" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод зеркальный "Шерил", произведённого компанией ChiedoCover
от176 390
Оптовая цена

Комод зеркальный "Шерил"

32
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Комод Локи с вешалкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Локи с вешалкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Комод Локи с вешалкой

5
В корзине
Фотография товара Комод Джульетта, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комод Джульетта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Комод Джульетта, белый

13
В корзине

Акции для вас

Новость от 01.04.2024 Выбор покупателей - Складные столы Лидер
Выбор покупателей - Складные столы Лидер

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 21.05.2018 Мебель для кафе и ресторанов
Мебель для кафе и ресторанов

Мы производим разнообразную мебель для кафе и ресторанов. Подробности в статье

Новость от 09.12.2021 Текстиль из журавинки -15%
Текстиль из журавинки -15%

Украсьте праздничный стол!