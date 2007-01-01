Характеристики товара
Описание
Универсальная система металлических стеллажей Step – это стильное и современное решение для зонирования пространства и организации хранения в офисных помещениях, бизнес-центрах, гостиницах, кафе, школах, учебных и торговых центрах, спортивных клубах и прочих общественных зонах. Надежная конструкция и оригинальный дизайн позволяют использовать систему стеллажей Step и в частных пространствах особенно выполненных в стиле лофт.
К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно RAL.
Внимание!
Индивидуальный заказ может привести к изменению стоимости изделия и увеличению сроков производства.
В стандартный комплект каждого стеллажа Step включены 8 навесных полочек. В случае необходимости вы можете дополнить каждый стеллаж полочками из дополнительного комплекта, в который включены 2 штуки.
Металлические стеллажи Step изготавливаются из стальных труб d38x1,5мм и листового металла толщиной 3 мм. Указанным материалам придается необходимая форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2994 мм
- Глубина438 мм
- Высота1996 мм
- Вес124 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Вес упаковки136 кг
- Объём упаковки2 м3
- Изделия стопируютсяНет